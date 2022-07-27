Бывшего нападающего сборной США по хоккею Райана задержали за воровство

В США в аэропорту Нэшвилла правоохранители задержали бывшего нападающего американской сборной по хоккею Бобби Райана. Его заподозрили в воровстве, сообщило РИА ФАН.

Экс-хоккеист вышел из магазина и не заплатил за товар. Украденные вещи он оставил в другой торговой точке. Оказалось, что спортсмен был пьян и при задержании оказал сопротивление.

Представили магазина забрали заявление, но Райна всего равно арестовали за нарушение порядка в общественном месте.