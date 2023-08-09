Мир 09 августа 2023, 21:55 Бывшего министра обороны Украины объявили в розыск в России МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Загороднюка РИА «Новости»

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МВД России объявило в розыск по уголовной статье бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка. Информация об этом появилась в базе ведомства.

«Загороднюк Андрей Павлович. Разыскивается по статье УК РФ», — записано в базе.

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По какой статье ведется розыск, не уточняется.

Андрей Загороднюк занимал пост министра обороны Украины с августа 2019 по 4 марта 2020 года.

Следственный комитет России 14 июля 2023 года предъявил заочные обвинения Загороднюку, а также начальнику объединенного оперштаба ВСУ Игорю Танцюре. Еще в список попал экс-командующий оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александр Красноок. По версии следствия, в результате их преступных действий погибли 27 мирных жителей, ранения получили более 100 человек.

В 2019 году Андрей Загороднюк заявил, что Россия для Украины — вражеская страна.