Мир 01 ноября 2022, 16:22 Бывшего министра Хэнкока выгнали из британского парламента за участие в шоу «Я знаменитость» — СМИ BBC: экс-министра Хэнкока отстранили от работы в парламенте Британии за участие в телешоу YouTube

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Бывший министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок теперь не будет работать и в парламенте. По данным BBC, руководству Консервативной партии не понравилось решение Хэнкока участвовать в телешоу «Я знаменитость», и депутата решили отстранить.

«Мэтт не рассчитывает снова работать в правительстве, поэтому для него это невероятная возможность пообщаться с 12 миллионами британцев. <…> Он намеревается использовать это для продвижения своей кампании против дислексии», — рассказали СМИ друзья экс-министра.

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Ранее в развлекательной передаче участвовали британский певец Бой Джордж, победительница чемпионата Европы среди по футболу женщин Джилл Скотт и другие.

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Мэтта Хэнкока избрали депутатом партии тори от Западного Саффолка после скандальной отставки с поста министра здравоохранения. Как писали «Известия», женатый глава Минздрава поцеловался со своей помощницей, тоже замужней (у обоих по трое детей), и это попало на камеру. Проблема была в том, что Хэнкок нарушил не только этические нормы, но и социальную дистанцию во время пандемии. В прошении об отставке он извинился «за то, что нарушил правила».