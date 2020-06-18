Бывшего канцлера Австрии лишили прав за пьяную езду

Политика остановили в ночь на 18 июня в Вене. Женщина отдыхала с друзьями в ресторане, а после этого села за руль автомобиля в нетрезвом виде. Полицейские остановили Бирляйн и выявили в ее крови 0,8 промилле алкоголя.

Бывший канцлер Австрии признала вину и извинилась за свой поступок.

«Мое поведение не соответствует не только моим собственным высоким требованиям, но и тому, какой пример лицо такого статуса должно подавать окружающим. Мне очень жаль», — заявила Бирляйн.

Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии в 2019 году. Она стала первой в истории женщиной, которая заняла этот пост. В январе 2020-го ее должность получил Себастьян Курц. До этого назначения 70-летняя Бирляйн занимала должность председателя Конституционного суда Австрии.