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    29 мая 2021, 15:47

    Бывшего игрока сборной Украины по футболу поймали пьяным за рулем

    Андрей Иванов

    Вечером 28 мая патрульные в Киеве остановили Porsche 911, которым управлял бывший игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук. Мужчина был пьян. Он отказался проходить медосвидетельствование. Об этом сообщил сайт «Новини.LIVЕ».

    Бывшего игрока сборной Украины по футболу поймали пьяным за рулем

    По данным сайта, Шевчук начал толкать полицейских и заявил, что его «слили друзья из „Шахтера“». На бывшего спортсмена пришлось надеть наручники. В служебную машину его отвели с трудом — мужчина кричал и не хотел в отделение.

    Вячеславу Шевчуку 42 года. В составе «Шахтера» защитник семь раз становился чемпионом Украины, пять раз завоевывал Кубок страны и три раза — суперкубок. В сборную Украины Шевчука впервые вызвали в 2003 году. Всего за национальную команду он провел 54 матча. В 2017 году бывший футболист начал тренерскую карьеру.

    В феврале журналист Игорь Бурбас рассказал, что экс-нападающий сборной Украины Евгений Селезнев напился и приехал на тренировку клуба «Колос» из Киевской области.