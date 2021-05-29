Бывшего игрока сборной Украины по футболу поймали пьяным за рулем

Вечером 28 мая патрульные в Киеве остановили Porsche 911, которым управлял бывший игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук. Мужчина был пьян. Он отказался проходить медосвидетельствование. Об этом сообщил сайт «Новини.LIVЕ».

По данным сайта, Шевчук начал толкать полицейских и заявил, что его «слили друзья из „Шахтера“». На бывшего спортсмена пришлось надеть наручники. В служебную машину его отвели с трудом — мужчина кричал и не хотел в отделение.

Вячеславу Шевчуку 42 года. В составе «Шахтера» защитник семь раз становился чемпионом Украины, пять раз завоевывал Кубок страны и три раза — суперкубок. В сборную Украины Шевчука впервые вызвали в 2003 году. Всего за национальную команду он провел 54 матча. В 2017 году бывший футболист начал тренерскую карьеру.

В феврале журналист Игорь Бурбас рассказал, что экс-нападающий сборной Украины Евгений Селезнев напился и приехал на тренировку клуба «Колос» из Киевской области.