Бывшего игрока НБА обвинили в избиении женщины

Иск в суд на баскетболиста подала Джоней Кейес. По ее словам, она вместе с другом направлялась в ночной клуб. Между ее спутником и Лоусоном возникла потасовка. Она попыталась разнять дерущихся, однако сама сильно пострадала. Экс-игрок НБА начал душить ее, нанося удары по голове. Она отметила, что не сопротивлялась при этом.

Тай Лоусон — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Китайской баскетбольной ассоциации «Шаньдун Голден Старз». В последний раз играл в НБА в сезоне-2016/17. Во время карьеры в ассоциации у Лоусона возникали проблемы с алкоголем.