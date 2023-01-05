Мир 05 января 2023, 03:46 Бывшего главу внешней разведки Франции обвинили в причастности к вымогательству — СМИ AFP: экс-лаву внешней разведки Франции Бажоле обвинили в причастности к вымогательству Pxhere

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Экс-начальнику Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) Бернару Бажоле суд предъявил обвинение в соучастии в вымогательстве, а также в посягательстве на личную свободу. Об этом сообщило AFP.

Бажоле занимал пост начальника DGSE с 2013 по 2017 год. Как указано в материале, ему предъявлено обвинения в произвольном посягательстве на личную свободу лицом, которое наделено государственной властью.

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«Экс-гендиректору DGSE Бернару Бажоле были предъявлены обвинения в октябре в соучастии в попытке вымогательства у бизнесмена, который обвиняет службу разведки в том, что она прибегла к принуждению, чтобы потребовать от него деньги в 2016 году», — указано в материале агентства.

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Как сообщил источник издания, в марте 2016 года в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже сотрудники DGSE при проверке франко-швейцарского бизнесмена Алена Дюмениля, заявили ему о том, что он должен выплатить 15 миллионов евро государству. Как отмечается, бизнесмену при этом показывали фотографии его и его семьи. Сам Дюмениль сообщал, что ему угрожали.

Когда Бажоле предъявили обвинения, он заявил, что распорядился по поводу допроса в воздушной гавани, однако не стал раскрывать детали его реализации.