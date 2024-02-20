Мир 20 февраля 2024, 15:08 Бывшего главу Севастополя освободили под залог в Лондоне Экс-губернатора Севастополя Овсянникова освободили под залог в Лондоне РИА «Новости»

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Задержанного в Британии бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова освободили под залог, сообщил судья Королевского суда лондонского района Сазерк. Об этом сообщил «Коммерсант».

Суд приступит к рассмотрению дела 10 марта 2025 года. Ближайшее предварительное слушание состоится 5 марта.

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По условиям залога, Овсянников должен сдать властям российский и британский паспорта, оставаться дома с 21:00 до 05:00, носить электронный браслет, каждый день отмечаться в полицейском участке района Брикстон в Лондоне. Помимо этого, он не должен выезжать за границу, оформлять нужные для этого документы и даже приближаться к вокзалам, портам и аэропортам. Судья продлил действие перечисленных условий залога.

Дмитрия Овсянникова задержали в конце января в его лондонском доме. По данным СМИ, его заподозрили в нарушении санкционного режима и «отмывании денег». Российское посольство в Лондоне потребовало объяснений от британского МИД.