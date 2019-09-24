Бывшего главу полиции Армении нашли мертвым

Экс-начальник полиции Армении генерал-полковник Айк Арутюнян найден мертвым в своем доме. Не исключается версия о самоубийстве. Возбуждено уголовное дело.

Тело 64-летнего Арутюняна обнаружили вечером понедельника, 22 сентября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК Армении. В ведомстве уточнили, что уголовное производство начато по статье о доведении до самоубийства.

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По информации Sputnik, в ходе осмотра места происшествия правоохранители нашли в доме Арутюняна огнестрельное оружие и гильзу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Айк Арутюнян возглавлял армянскую полицию с 2003 по 2008 годы. До этого с 1999-го был министром внутренних дел. В период с 2010 по 2014 годы руководил уголовно-исполнительным управлением Минюста страны. Проходил свидетелем по делу о событиях 2008 года, когда в Армении произошли беспорядки.