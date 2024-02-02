Мир 02 февраля 2024, 10:19 Бывшего главу контрразведки Германии Маассена назвали правым экстремистом Bild: спецслужба Германии назвала правым экстремистом своего экс-главу Маассена IMAGO / Manfred Segerer / Global Look Press

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Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (BFF) назвало правым экстремистом своего экс-руководителя Ханса-Георга Маассена. Об этом сообщила газета Bild.

Ведомство выполняет функции контрразведки и службы внутренней безопасности. Как уточнили в материале, теперь Маассена взяли под наблюдение BFF.

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Ведомство собрало данные о деятельности своего бывшего руководителя в сфере правого экстремизма. BFF не стали комментировать ситуацию, сославшись на право на неприкосновенность частной жизни.

Маассен отверг обвинения в свой адрес, назвав их необоснованными. Он заверил, что ведомство борется с политическими оппонентами и злоупотребляет своими полномочиями.

Авторы материала уточнили, что Маассена могут не только уволить, но и лишить пенсии.

Немецких специалистов недавно заметили в Харькове. Как отметил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, они участвуют в возведении линии обороны украинской армии.