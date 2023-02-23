Мир 23 февраля 2023, 19:02 Бывшего главу Mastercard выдвинули на пост президента Всемирного банка США выдвинули экс-главу Mastercard Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка РИА «Новости»

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На пост президента Всемирного банка выдвинули бывшего руководителя компании Mastercard Аджая Бангу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Это бизнес-лидер с обширным опытом успешного руководства предприятиями в развивающихся странах и укрепления государственно-частного партнерства, знакомый с проблемами финансовой инклюзивности и изменения климата», — говорится в сообщении.

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В Белом доме уточнили, что с таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

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Нынешний руководитель Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что досрочно покинет свой пост к 30 июня 2023 года. Он занимал должность президента с 5 апреля 2019 года.

Ранее Малпас заявил, что с начала проведения специальной военной операции организация вместе со странами партнерами собрала 18 миллиардов долларов для помощи Украине. Из них стране уже выделили 15 миллиардов.