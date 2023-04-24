Мир 24 апреля 2023, 16:44 Бывшего главу Комитета нацбезопасности Казахстана приговорили к 18 годам лишения свободы Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана Масимова осудили на 18 лет лишения свободы Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Межрайонный суд Астаны по уголовным делам приговорил бывшего руководителя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд признал Масимова виновным в превышении должностных полномочий, насильственном захвате власти и государственной измене.

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«Путем частичного сложения сроков наказания Масимову назначены 18 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и конфискацией имущества», — заявили в суде.

Масимова арестовали в январе 2022 года. Вместе с ним по делу проходили еще несколько человек, их личности пока не раскрыли.

Бывший советник экс-президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев заявлял, что прошедшие в начале 2022 года беспорядки в стране с вооруженным сопротивлением силовикам и погромами частной собственности не были бы возможны без предателей во власти.