Бывшего главу Каталонии Пучдемона арестовали в Италии

Итальянские власти вечером 23 сентября арестовали бывшего главу Каталонии Карлоса Пучдемона, который с осени 2017 года скрывается на Сардинии. Об этом сообщил его адвокат Гонсало Бойе в Twitter.

«Пучдемон был задержан по приезде в Сардинию, куда прибыл в качестве евродепутата. Это задержание основано на распоряжении [ВС Испании] от 14 октября 2019 года [международный ордер на арест], которое законодательно было приостановлено постановлением Суда Европейского союза», — написал защитник.

В то же время соратник бывшего главы Каталонии Жозеп Алай на своей странице в Twitter сообщил, что Пучдемон приехал из Брюсселя в Италию для встречи с представителями властей Сардинии, а также каталонским омбудсменом.

Ала добавил, что 24 сентября Пучдемон предстанет перед апелляционным судом города Сассари, который может принять решение об освобождении или экстрадиции.

Агентство Ansa со ссылкой на местную газету Alghero передало, что Пучдемон приехал на остров Сардинию на фольклорный праздник каталонской культуры «Адифолк».

Пучдемон был лишен Европейским судом юстиции общей юрисдикции неприкосновенности евродепутата, написал ТАСС. Политик был главой правительства Каталонии в момент проведения там незаконного референдума о независимости 2017 года, после этого он сбежал в Бельгию. По итогам выборов в Европарламент 2019 года Пучдемон смог получить кресло депутата, при этом власти пиренейского королевства попросили Европарламент приостановить его депутатскую неприкосновенность.