Бывшего главу Каталонии оставили на свободе

Экс-глава Каталонии Пучдемон сдался властям Подробнее

Сегодня политик явился в прокуратуру Бельгии, чтобы добровольно сдаться властям. По данным издания, его не только отставили на свободе, но и не обязали вносить залог. При этом Пучдемон выступил против своей экстрадиции в Испанию, где его обвинили в растрате и подстрекательствах к мятежу.

«Я буду находиться в распоряжении бельгийского правосудия», — подчеркнул экс-глава Каталонии.