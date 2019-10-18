Бывшего главу Каталонии оставили на свободе
Бельгийский суд оставил на свободе бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона, который сдался правоохранителям после того, как Испания выдала ордер на его арест. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
Экс-глава Каталонии Пучдемон сдался властямПодробнее
Сегодня политик явился в прокуратуру Бельгии, чтобы добровольно сдаться властям. По данным издания, его не только отставили на свободе, но и не обязали вносить залог. При этом Пучдемон выступил против своей экстрадиции в Испанию, где его обвинили в растрате и подстрекательствах к мятежу.
«Я буду находиться в распоряжении бельгийского правосудия», — подчеркнул экс-глава Каталонии.