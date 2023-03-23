Мир 23 марта 2023, 06:05 Бывшего главу Фонда госимущества Украины обвинили в растрате более $13 млн Unsplash

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Бывший глава Фонда госимущества Украины (ФГИУ) обвиняется в создании преступной группировки, которая за два года завладела более чем 13 миллионами долларов. Об этом сообщил в Telegram-канал специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.

Фамилия обвиняемого неизвестна, но по мнению некоторых украинских изданий, речь идет о Дмитрии Сенниченко. Он занимал должность главы Фонда госимущества с 2019 по 2022 год.

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По словам прокуратуры, в 2019–2021 годах команда во главе с руководителем фонда завладела более чем 500 миллионами гривен (13,54 миллиона долларов) средств госпредприятий. Среди них были «Одесский припортовый завод», самая мощная химическая компания Украины, и «Объединенная горно-химическая компания», один из крупнейших в мире производителей титанового сырья.

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Девяти лицам, включая советника председателя фонда и двух бывших директоров завода, также были предъявлены обвинения по подозрению в растрате, деятельности и сговоре в преступной организации. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

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