Бывшего главреда журнала «Хакер» обвинили в киберпреступлениях в США

В США сотрудника Group-IB и бывшего главреда журнала «Хакер» обвинили в киберпреступлениях. Американские власти считают, что Никита Кислицин причастен к взлому социальной сети Formspring. В российской компании назвали претензии к своему сотруднику необоснованными.

Кислицину предъявили обвинения по двум пунктам, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ в судебной базе данных США. Они связаны с использованием незаконных устройств доступа. По одному из них россиянину грозит до 10 лет тюрьмы, по другому — до пяти лет лишения свободы. В обвинительном заключении упомянут и штраф 250 тысяч долларов.

С 2006 по 2012 год Кислицин возглавлял журнал «Хакер». В 2012-м он некоторое время работал в США. В Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности, россиянин пришел в 2013 году, а обвинение против него датировано 2014 годом. Его рассекретили и выложили в базу данных суда в Сан-Франциско только на этой неделе.

В обвинительном заключении указано, что Кислицину передали адреса электронной почты и пароли клиентов Formspring. Россиянин якобы пытался продать их за 5,5 тысячи евро. В деле упомянуты три сообщника Кислицина. Их имена не указаны.

В Group-IB поддержали своего сотрудника и заявили, что обвинения в адрес Кислицина «не содержат доказательств его вины».

«Исследовательская деятельность, направленная на анализ компьютерной преступности, не является преступлением», — отметили в компании.

Официальных повесток или уведомлений от американских властей в Group-IB не получали. При этом слушание по делу, где фигурирует имя Кислицина, якобы должно состояться 9 марта.

«Мы расцениваем такие действия как недопустимые и нарушающие права нашего сотрудника. <…> В материалах дела, связанных с Кислициным, на данный момент содержатся обвинения, но не содержится прямых доказательств», — подчеркнули в Group-IB.

В компании заметили, что дело может нанести ущерб ее репутации. Сейчас Group-IB консультируется с международными юристами, чтобы понять, как действовать дальше.