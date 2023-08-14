Мир 14 августа 2023, 15:02 Бывшего генерала СБУ приговорили к 12 годам за госизмену Генпрокуратура Украины: экс-генерала СБУ приговорили к 12 годам за госизмену Офіс Генерального прокурора / Telegram

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Украинский суд приговорил к 12 годам заключения бывшего генерал-майора СБУ за государственную измену, попытку совершения теракта и незаконную торговлю оружием. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора страны в своем Telegram-канале.

В ведомстве не назвали имени осужденного, но уточнили, что он занимал пост первого заместителя руководителя Центра специальных операций СБУ. По данным украинских СМИ, речь идет о бывшем генерал-майоре Валерии Шайтанове.

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Суд признал его виновным в государственной измене, покушении на теракт и незаконном обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами. Кроме приговора в 12 лет заключения, у бывшего украинского силовика конфисковали имущество.

По данным издания «Политика страны», Шайтанов собирал секретную информацию и передавал ее российским спецслужбам, а также подыскивал среди бывших военных киллеров для ликвидации чеченского майора Адама Осмаева, который с 2015 года принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских сил.