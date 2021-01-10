Бывшего депутата Рады заподозрили в подрыве газопровода под Полтавой

В компании отметили, что Мосийчук уже давно пытается провести рейдерский захват предприятия. При этом он утверждает, что причиной взрыва стала диверсия, в которой он обвинил обслуживающую организацию.

«Эти лживые обвинения пошли гораздо раньше, чем владелец „Укртрансгаза“ или Госслужба по ЧС сообщили о самом факте аварии, не говоря уже о причинах», — говорится в сообщении.

В сообщении напомнили, что Мосийчука уже судили за терроризм, когда он вместе со своими подельниками планировал взорвать памятник Ленину в Борисполе и готовил теракт в Киеве в День независимости. Суд признал его виновным и осудил на шесть лет, но он освободился через три года. Во второй раз экс-депутата осудили за хулиганство с применением холодного оружия.

Компания «Лубныгаз» напомнила, что Мосийчук с 2017 года пытается незаконно получить контроль над предприятием и не останавливается ни перед чем.

«Ситуация повторяется — Мосийчук снова давит, как обычно, используя прямую ложь, личные угрозы и массовые издевательства», — говорится в сообщении.

Газопровод в Полтавской области взорвался в минувшую субботу, 9 января. После происшествия без газоснабжения осталось 17 населенных пунктов. По предварительной информации, причиной взрыва и последующего пожара стала разгерметизация трубы. После того как ситуацию взяли под контроль, газоснабжение домов снова наладили.