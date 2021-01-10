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    10 января 2021, 19:19

    Бывшего депутата Рады заподозрили в подрыве газопровода под Полтавой

    Анатолий Минкин

    Обслуживающая магистральный газопровод «Уренгой — Помары — Ужгород» компания «Лубныгаз» попросила правоохранителей проверить причастность к подрыву трубы бывшего депутата Рады Игоря Мосийчука. Организация отметила, что бывший народный избранник сообщил об аварии и назвал ее диверсией еще до официального объявления о самом ЧП. Об этом говорится в официальном обращении «Лубныгаза» в Facebook.
    Бывшего депутата Рады заподозрили в подрыве газопровода под Полтавой

    В компании отметили, что Мосийчук уже давно пытается провести рейдерский захват предприятия. При этом он утверждает, что причиной взрыва стала диверсия, в которой он обвинил обслуживающую организацию.

    «Эти лживые обвинения пошли гораздо раньше, чем владелец „Укртрансгаза“ или Госслужба по ЧС сообщили о самом факте аварии, не говоря уже о причинах», — говорится в сообщении.

    В сообщении напомнили, что Мосийчука уже судили за терроризм, когда он вместе со своими подельниками планировал взорвать памятник Ленину в Борисполе и готовил теракт в Киеве в День независимости. Суд признал его виновным и осудил на шесть лет, но он освободился через три года. Во второй раз экс-депутата осудили за хулиганство с применением холодного оружия.

    Компания «Лубныгаз» напомнила, что Мосийчук с 2017 года пытается незаконно получить контроль над предприятием и не останавливается ни перед чем.

    «Ситуация повторяется — Мосийчук снова давит, как обычно, используя прямую ложь, личные угрозы и массовые издевательства», — говорится в сообщении.

    Газопровод в Полтавской области взорвался в минувшую субботу, 9 января. После происшествия без газоснабжения осталось 17 населенных пунктов. По предварительной информации, причиной взрыва и последующего пожара стала разгерметизация трубы. После того как ситуацию взяли под контроль, газоснабжение домов снова наладили.