Мир 16 апреля 2023, 19:04 Бывшего депутата и его брата застрелили в прямом эфире в Индии Осужденного за похищение людей индийского политика застрелили в прямом эфире YouTube

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В Индии бывшего депутата Атика Ахмада застрелили вместе с братом в городе Праяградж. Нападение показали в прямом эфире по телевидению, сообщила Al Jazeera.

Атик Ахмад и его брат Ашраф под конвоем полиции шли на медицинский осмотр. По словам представителя полиции Рамита Шарма, трое нападавших приехали на мотоциклах и назвались журналистами.

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«Им удалось подобраться вплотную под предлогом записи и обстрелять их с близкого расстояния. Оба получили пулевые ранения в голову», — отметил он.

В вышедшее в эфир видео попал момент, когда шедшие под полицейским конвоем братья стали давать комментарий одному из телеканалов. В какой-то момент один из нападавших поднес пистолет к голове Атика Ахмада и выстрелил. Когда тот упал, другие нападавшие начали стрелять в его брата.

По данным полиции, всего злоумышленники сделали около 30 выстрелов. После стрельбы они сдались полиции.

Атика Ахмеда избрали в парламент Индии в 2004 году. Его отправили в тюрьму в 2019-м. Правоохранители возбудили против бывшего политика более 100 дел. Несколько дней назад полиция в ходе перестрелки ликвидировала его 19-летнего сына.