Бывшего бойца UFC и Bellator Фалкана убили в Бразилии

В Бразилии убили бойца смешанного стиля (MMA) Майкела Фалкана. На спортсмена напали и несколько раз ударили ножом, сообщил MMA Fighting.

Раненого Фалкана доставили в больницу, но спасти жизнь бойца врачам не удалось. По неофициальным данным, бразилец получил два ножевых ранения, отметило РИА ФАН.

Бразильские правоохранители расследуют дело.

Майкел Фалькан известен по выступлениям в Bellator. В соревнованиях он виграл Гран-при в среднем весе. У 40-летнего бойца прошел поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Также Фалькан выступал и в европейских промоушенах. Последний бой спортсмена прошел под эгидой сербского промоушена SBC в октябре 2021 года.

В январе в Нижегородской области убили депутата Ковернинского муниципального округа Валентина Розина. В СК сообщили, что вечером 11 января в ЦРБ обратился мужчина с огнестрельным ранением. Однако врачам не удалось его спасти. Он скончался в реанимации. Перед смертью пострадавший успел назвать того, кто его подстрелил. Как писали СМИ, это ранее судимый мужчина, на которого зарегистрированы три единицы огнестрельного оружия.