Мир 12 марта 2024, 08:02 Бывшего банкира во Франции обязали вернуть выигранные в суде 4,5 млн евро за увольнение Верховный суд Франции запретил экс-банкиру BNP Paribas оставить 4,5 млн евро Unsplash

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Бертран Лавин пытался дважды отсудить компенсацию за неправомерное увольнение из BNP Paribas. Несмотря на победу, бывший банкир получит только одну выплату. Верховный суд Франции обязал его вернуть 4,5 миллиона евро, сообщило агентство Bloomberg.

Мужчина проработал в BNP Paribas 15 лет. Его уволили в 2013 году при расследовании дела о фальсификации австралийской базовой ставки. На тот момент он работал в Великобритании по французскому контракту и сначала подал иск в Лондоне, затем — в Париже.

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Оба суда признали увольнение незаконным. В первом случае Бертрану Лавину присудили компенсацию на сумму 81,2 тысячи фунтов стерлингов (95,1 тысячи евро), во втором — 4,5 миллиона евро.

Однако мужчина получит лишь меньшую сумму. Верховный суд Франции постановил, что банкир основывал свой французский иск на решении британского суда, а это недопустимо. После консультации с судьями Евросоюза суд постановил не оставлять ему 4,5 миллиона евро.

В Воронеже торговая сеть «Магнит» выплатила компенсацию сотруднику IT-отдела, уволенному после ухода на службу по контракту. Мужчина получил матпомощь и деньги за вынужденный прогул.