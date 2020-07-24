Бывшая жена Элтона Джона потребовала миллионы за нарушение бракоразводного контракта

По данным издания, Элтон Джон состоял в браке с Ренатой Блауэль четыре года. По словам женщины, она стало объектом широкого внимания со стороны СМИ, поскольку артист нарушил условие бракоразводного контракта, которое запрещало говорить об их браке публично.

Блауэль расстроило, что в своих мемуарах Элтон Джон упомянул, что не хотел иметь детей от нее. Женщина утверждает, что они пытались зачать ребенка, но ничего не получилось. По ее словам, это нарушает условия соглашения и вызывает у нее проблемы с психикой.