Бывшая сотрудница Пентагона заявила, что союз России и Китая угрожает гегемонии США | 360°

Все новости

Подмосковье

16 сентября 2022, 09:49

Поликлинику в селе Ромашково в Одинцове откроют в 2023 году

Спецоперация

16 сентября 2022, 09:43

Украинские военные попали в тактическое окружение у границ Херсонской области

Реклама

Подмосковье

16 сентября 2022, 09:36

Светофор установят на перекрестке Ивановской и Заречной улиц в Химках для ликвидации пробок

Спецоперация

16 сентября 2022, 09:36

Столтенберг заявил о снижении запасов оружия у НАТО из-за поставок Украине

Мир

16 сентября 2022, 09:35

Эрдоган заявил о готовности встретиться с Асадом на полях саммита ШОС

Мир

16 сентября 2022, 09:27

Киргизия и Таджикистан заявили ОДКБ, что готовы к переговорам

Мир

16 сентября 2022, 09:21

Бывшая сотрудница Пентагона заявила, что союз России и Китая угрожает гегемонии США

Спецоперация

16 сентября 2022, 09:20

Кадыров сообщил о формировании нового подразделения ОМОН «Ахмат-1»

Подмосковье

16 сентября 2022, 09:17

Роспотребнадзор проверил заводы и детские сады в Балашихе

Мир

16 сентября 2022, 09:21

Бывшая сотрудница Пентагона заявила, что союз России и Китая угрожает гегемонии США

Экс-офицер Пентагона Коффлер: союз России и Китая помешает лидерству США

Читать 360tv в

Тесное взаимодействие России и Китая угрожает претензиям Соединенных Штатов на лидерство. Такое мнение высказала бывшая сотрудница разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер в статье для Fox News.

Такой комментарий она сделала после встречи лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Реклама

«Если по отдельности эти страны, рассматриваемые Пентагоном в качестве ближайших конкурентов Америки, представляют огромную угрозу для США, то их союз лишь приумножает эту опасность», — написала Коффлер.

Реклама

По ее мнению, Россия и Китай хотят объединить усилия для ослабления роли Штатов на международной арене. Экс-разведчица отметила «смещение центра тяжести в международной торговле и инвестициях в Азию, которое способствует укреплению союза Москвы и Пекина».

Она также напомнила, что страны успешно проводят транзакции между собой в нацвалютах, не используя доллар и евро.

Путин и Си Цзиньпин 15 сентября провели переговоры на полях ШОС. Российский президент раскритиковал попытки западных государств создать совершенно неприемлемый для большинства странна планете однополярный мир.

Руководитель КНР добавил, что Китай вместе с Россией готов стать примером ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию позитивного и устойчивого развития. Об этом написало РИА «Новости».

Саммит начался в столице Узбекистана накануне, сегодня же пройдет заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Путин уже прибыл на мероприятие.

США

Владимир Путин

Китай

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама