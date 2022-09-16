Бывшая сотрудница Пентагона заявила, что союз России и Китая угрожает гегемонии США | 360°

Все новости
Подмосковье
16 сентября 2022, 09:49
Поликлинику в селе Ромашково в Одинцове откроют в 2023 году
Спецоперация
16 сентября 2022, 09:43
Украинские военные попали в тактическое окружение у границ Херсонской области
Реклама
Подмосковье
16 сентября 2022, 09:36
Светофор установят на перекрестке Ивановской и Заречной улиц в Химках для ликвидации пробок
Спецоперация
16 сентября 2022, 09:36
Столтенберг заявил о снижении запасов оружия у НАТО из-за поставок Украине
Мир
16 сентября 2022, 09:35
Эрдоган заявил о готовности встретиться с Асадом на полях саммита ШОС
Мир
16 сентября 2022, 09:27
Киргизия и Таджикистан заявили ОДКБ, что готовы к переговорам
Мир
16 сентября 2022, 09:21
Бывшая сотрудница Пентагона заявила, что союз России и Китая угрожает гегемонии США
Спецоперация
16 сентября 2022, 09:20
Кадыров сообщил о формировании нового подразделения ОМОН «Ахмат-1»
Подмосковье
16 сентября 2022, 09:17
Роспотребнадзор проверил заводы и детские сады в Балашихе