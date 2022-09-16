Бывшая сотрудница Пентагона заявила, что союз России и Китая угрожает гегемонии США | 360°

Мир 16 сентября 2022, 09:21 Поделиться Telegram

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Viber Бывшая сотрудница Пентагона заявила, что союз России и Китая угрожает гегемонии США Экс-офицер Пентагона Коффлер: союз России и Китая помешает лидерству США РИА Новости

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Тесное взаимодействие России и Китая угрожает претензиям Соединенных Штатов на лидерство. Такое мнение высказала бывшая сотрудница разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер в статье для Fox News.

Такой комментарий она сделала после встречи лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

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«Если по отдельности эти страны, рассматриваемые Пентагоном в качестве ближайших конкурентов Америки, представляют огромную угрозу для США, то их союз лишь приумножает эту опасность», — написала Коффлер.

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По ее мнению, Россия и Китай хотят объединить усилия для ослабления роли Штатов на международной арене. Экс-разведчица отметила «смещение центра тяжести в международной торговле и инвестициях в Азию, которое способствует укреплению союза Москвы и Пекина».

Она также напомнила, что страны успешно проводят транзакции между собой в нацвалютах, не используя доллар и евро.

Путин и Си Цзиньпин 15 сентября провели переговоры на полях ШОС. Российский президент раскритиковал попытки западных государств создать совершенно неприемлемый для большинства странна планете однополярный мир.

Руководитель КНР добавил, что Китай вместе с Россией готов стать примером ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию позитивного и устойчивого развития. Об этом написало РИА «Новости».

Саммит начался в столице Узбекистана накануне, сегодня же пройдет заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Путин уже прибыл на мероприятие.

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