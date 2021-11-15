Бывшая принцесса Японии Мако Комура переехала с мужем в Нью-Йорк

Ушедшая из японской императорской семьи ради жениха экс-принцесса Мако переехала вместе со своим супругом Кэем Куморо в Нью-Йорк. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Журналисты выяснили, что семья уже сняла квартиру недалеко от юридической конторы, где работает муж. Перед отъездом они выразили благодарность императорской семье и всем жителям Японии, которые поддержали их решение о женитьбе.



В социальных сетях появились фотографии бывшей принцессы, которая прибыла в аэропорт Токио, чтобы вылететь в Нью-Йорк.

Принцесса Мако и простолюдин Кэй Комуро объявили о помолвке четыре года назад. Но предстоящая свадьба представительницы императорской фамилии с простым японцем вызвала в стране дикий скандал, который перерос в протесты. В результате свадьбу несколько раз переносили.

Чтобы успокоить жителей Мако отказалась от титула принцессы и не стала получать единовременную выплату в размере одного миллиона долларов, которая полагалась ей, как уходящей из императорской семьи.

В октябре они сыграли скромную свадьбу, а после провели пресс-конференцию, на которой Мако заявила, что жениха для нее никто не заменит. Но в октябре Комуро не смог сдать экзамен на адвоката в Нью-Йорке. Он пообещал, что продолжит обучение и подаст документы еще раз, чтобы пройти испытания в феврале.