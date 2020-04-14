Бывшая помощница Джо Байдена обвинила его в домогательствах

Бывшая сотрудница американского сената сообщила о домогательствах спустя 30 лет. Рид рассказала журналистам, что подверглась насильственным действиям сексуального характера со стороны Байдена.

По ее словам, спустя какое-то время после домогательств ей сказали, что она не подходит для данной должности, и дали месяц на поиск новой работы.

По словам Рид, в 1993 году сенатор в одном из коридоров в Капитолии без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях, сообщил сайт «Русская планета».