Мир 20 апреля 2024, 18:30 Бывшая первая ракетка мира Мугуруса объявила о завершении карьеры Freepik

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Победитель двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса объявила об уходе из спорта. Об этом сообщила пресс-служба Laureus World Sports Academy.

На счету испанской спортсменки 10 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации.

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Гарбинье Мугуруса выиграла свой первый крупный титул в 2016 году, победив Серену Уильямс в финале Открытого чемпионата Франции. В следующем году она стала чемпионкой Уимблдона после победы над Винус Уильямс в финале и заняла первое место в мировом рейтинге. Она была финалисткой Открытого чемпионата Австралии по теннису в 2020 году, а в 2021-м выиграла чемпионат Женской теннисной ассоциации.

В конце марта российская теннисистка Екатерина Александрова победила представительницу Польши Игу Швентек — первую ракетку мира — в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации, который прошел в Майами.