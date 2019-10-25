Бывшая «мисс Иран» из страха поселилась в аэропорту Филиппин. На родине красотку могут убить или посадить

Целую неделю бывшая «мисс Иран» Бахаре Заре Бахари находится в аэропорту Филиппин и борется за возможность попросить убежища в стране. Девушка боится депортации в Иран, потому что там ее может ждать смерть или заключение в тюрьму. По словам Бахаре, все это связано с тем, что она поддерживала активистов, выступающих против иранского правительства.

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Как сообщил The Guardian, на Филиппинах неизвестный иранский гражданин заявил, что Бахаре напала на него. Девушка назвала обвинения ложными. По ее словам, правительство Ирана таким образом пытается составить против нее ложные дела, чтобы депортировать назад. Это связано с тем, что ранее она поддерживала тех, кто критикует Тегеран. В прошлом году на конкурсе красоты «Мисс Интерконтиненталь» в Маниле, она размахивала плакатом Реза Пехлеви. Это бывший наследный принц Ирана, критиковавший иранский режим.

«Я использовала его фотографию в конкурсе красоты, и они злятся на меня», — сказала она Arab News. — «Если меня депортируют, они дадут мне по меньшей мере 25 лет в тюрьме, если они не убьют меня».

Бахаре находилась в международном аэропорту Манила, когда ее задержали. Сделано это было из-за того, что правительство Ирана отправило уведомление о срочном розыске в Интерпол. Девушка пыталась въехать в страну 17 октября. С тех пор она не покидала аэропорт.

Источник: Facebook — Bahar Z Bahari

Фил Робертсон из Human Rights Watch считает, что до тех пор, пока все детали не выяснены, никто не должен ничего предпринимать по поводу депортации.

«В соответствии с правилами Интерпола уведомление о срочном розыске считается недействительным, если лицо, указанное в уведомлении, оказывается беженцем, спасающимся от государства, которое выдало уведомление», — передает слова Робертсона The Guardian.

Представитель Министерства юстиции Филиппин заявил, что заявление Бахаре о предоставлении убежища рассмотрят «в надлежащий срок».

Каждый день девушка публикует посты на своей странице в Facebook, рассказывая о том, что с ней происходит. Так, в одном из видео Бахаре упомянула, что мечтает о нормальном душе и что вода в аэропорту очень холодная.

Как оказалось, это не первый раз, когда власти Ирана, пытаются депортировать девушку. Первый случай произошел девять месяцев назад, но тогда она добилась успеха. На Филиппинах она с 2014 года изучала стоматологию.