Бывшая королева Испании помогла очистить пляж от мусора
Жена бывшего короля Испании Хуана Карлоса I София Испанская вместе с активистами очистила городской пляж Малаги от мусора, среди которого оказалось много одноразовых масок. Об этом сообщил «Царьград».
Отмечается, что кроме королевской особы в уборке также приняли участие представители Испании в Еврокомиссии. Уборка была приурочена к Международному дню очистки пляжей. Уже четвертый год подряд София Испанская принимает участие в этой акции. Мероприятия продлятся до 4 октября.