Бывшая королева Испании помогла очистить пляж от мусора

Отмечается, что кроме королевской особы в уборке также приняли участие представители Испании в Еврокомиссии. Уборка была приурочена к Международному дню очистки пляжей. Уже четвертый год подряд София Испанская принимает участие в этой акции. Мероприятия продлятся до 4 октября.