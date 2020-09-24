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    24 сентября 2020, 17:15

    Бывшая королева Испании помогла очистить пляж от мусора

    Артур Блянихов

    Жена бывшего короля Испании Хуана Карлоса I София Испанская вместе с активистами очистила городской пляж Малаги от мусора, среди которого оказалось много одноразовых масок. Об этом сообщил «Царьград».

    Отмечается, что кроме королевской особы в уборке также приняли участие представители Испании в Еврокомиссии. Уборка была приурочена к Международному дню очистки пляжей. Уже четвертый год подряд София Испанская принимает участие в этой акции. Мероприятия продлятся до 4 октября.

    Новости SMI.FM