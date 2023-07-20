Мир 20 июля 2023, 04:02 Бывшая девушка теннисиста Зверева обвинила его в домашнем насилии RTL: теннисисту Звереву грозит штраф в 500 тысяч евро по обвинению в домашнем насилии Википедия

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Бывшая сожительница немецкого теннисиста Александра Зверева потребовала выплатить штраф за якобы причиненное по отношению к ней насилие. Об этом сообщил телеканал RTL.

«Прокуратура Берлина подала заявление о наложении штрафа на звезду тенниса в рамках упрощенного судопроизводства», — говорится в сообщении.

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Если суд признает Зверева виновным, то ему придется заплатить штраф в размере 480 тысяч евро. По данным источника телеканала, в домашнем насилии теннисиста обвинила его бывшая девушка Бренда Патеа, у которой от него есть дочь.

Сейчас Александр Зверев занимает 19-е место в мировом рейтинге. На Олимпийских играх в Токио 2020 года он победил в одиночном разряде.

Королевский суд Манчестера ранее принял решение снять обвинения с бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза по делу об избиении девушки. Следствие установило, что экс-футболист не виновен, сообщал RT.