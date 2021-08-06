Бывшая американская разведчица заявила о готовности США и России к ядерной войне

Ядерную войну между США и Россией назвали реальной угрозой. Опасность столкновения двух держав существует с момента распада СССР. Всему виной — два абсолютно разных взгляда на мир.

Отставной офицер военной разведки США Ребекка Коффлер объяснила в беседе с The Hill, что предпосылками будущего конфликта является модернизация российского ядерного вооружения.

«Опасность столкновения присутствует <…> из-за наличия двух диаметрально противоположных мировоззрений», — заметила Коффлер.

Ядерную доктрину современной России она сочла намного опаснее советского аналога, который существовал во времена холодной войны.

«Атомный арсенал СССР в конечном итоге стал психологическим оружием», — сказала Коффлер, подчеркнув, что в бою его никогда не применяли.

Теперь же доктрина РФ вышла за теоретические рамки и стала опираться на реальность. Офицер США в отставке назвала Россию единственной страной с потенциалом, позволяющим стереть американцев с лица земли при помощи ядерных ударов по всем направлениям — с суши, моря или воздуха.

Коффлер заключила, что не сомневается в готовности обеих стран к ядерному конфликту. Вопрос о том, как его предотвратить, она оставила открытым.