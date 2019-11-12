«Быть посредником всегда очень выгодно». Экс-спикер парламента Новороссии оценил предложение Назарбаева

«Быть посредником всегда очень выгодно — это повышает статус человека, он становится выше тех людей, конфликт между которыми он пытается решить. Раньше этим хорошо пользовался Лукашенко — Белоруссия очень хорошо заработала на авиаперевозках, которые шли в отсутствие прямого авиасообщения между Россией и Украиной, на продаже нефтепродуктов. Ничего удивительного нет в том, что Назарбаев тоже хочет быть посредником. Но не думаю, что его предложение будет принято, потому что таких посредников уже достаточно — и европейские представители, и Лукашенко. Встреча вообще зависит сейчас только от Украины, они должны провести развод войск, разминировать территории, согласовать для нормандской встречи дорожную карту», — отметил Олег Царев.

Кремль: встреча Путина и Зеленского должна быть тщательно подготовлена Подробнее

Экс-спикер также подчеркнул, что Зеленский при любых условиях готов провести встречу с Путиным.

«У украинской власти есть определенная проблема — существует только неформальное общение между Ермаком и определенными российскими чиновниками. На официальном уровне состоялись только звонки между Зеленским и Путиным. Получается, что у Зеленского нет прямого общения. Он как бы президент, но в „клуб президентов“ его не включают. Для него такие встречи — это повышение его статуса и возможность решать вопросы напрямую, поэтому у меня нет сомнений, что Зеленский хочет встретиться с Путиным при любых условиях», — пояснил Царев.

Ранее Кремль усомнился в пользе встречи президентов России и Украины без тщательной подготовки. Однако к инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Москве отнеслись с признательностью и высоко оценили усилия по налаживанию российско-украинских отношений. Он хотел заняться организацией встречи Путина и Зеленского.