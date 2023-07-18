Эксклюзив 18 июля 2023, 15:03 Быстрых решений не предвидится. Изучение российских танков Великобританией раскрыло планы Запада по Украине Политолог Рамиль Харисов: Запад намерен затягивать противостояние и конфликт на Украине РИА «Новости»

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Исследование российских танков британцами свидетельствует о намерении Запада затягивать конфликт на Украине. Такой мыслью поделился с «360» политолог Рамиль Харисов.

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании, адмирал Тони Радакин сообщил, что в страну доставили несколько российских танков, пораженных в ходе конфликта на Украине. Британские военные эксперты изучают технику ВС России и анализируют каждую особенность.

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Вряд ли внутри танка есть инструкция

По словам Харисова, мало заполучить танк или любой другой вид вооружения, поскольку еще нужно знать технологии производства. Танк — это, в первую очередь, броня, а броня — сталь определенной марки, произведенная по конкретной технологии, пояснил политолог.

Не думаю, что в бой у нас посылают новые разработки, которые можно просто так утащить за линию фронта. Значит, заполучили они этот танк, который могли просто перекупить у одной из африканских стран, и что? Привезли, разобрали, и? Вряд ли там внутри напечатанная инструкция по маркам стали и технологии производства. Рамиль Харисов политолог

Харисов назвал потерю техники на поле боя неизбежной. Российская сторона точно так же аккуратно собирает, перекупает и захватывает вражескую технику, чтобы потом ее изучать, указал он.

«Но в этой новости главное другое — Запад явно намерен продолжать противостояние. Никаких быстрых решений не предвидится, конфликт будет затягиваться. Раньше говорили, что до последнего, например, украинца, сейчас не очень понятно. Техника и прочее продолжает поставляться, так или иначе», — обратил внимание политолог.

Напоминает советский анекдот

Собеседник «360» добавил, что исследование российских танков Великобританией напомнило ему анекдот. В нем украденные чертежи советского самолета вывезли из СССР за границу.

«Там собрали, и получился танк. Разобрали, чертежи проверили, снова собрали — опять танк. Позвали русского, а он им указывает на маленькую приписку в конце инструкции: „После сборки доработать напильником“», — подытожил Харисов.