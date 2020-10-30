«Было тяжело собраться»: жительница Измира поделилась лайфхаком, как выжить при землетрясении

Жители многоэтажных домов Измира ближайшую ночь планируют ночевать в машинах или переезжают в пригород, в одноэтажные здания. Оставаться в квартирах высоток очень опасно, потому что небольшие толчки еще продолжаются и не исключено повторение землетрясения. Об этом «360» рассказала жительница города Лера.

Сама девушка живет на седьмом этаже высотного дома недалеко от пострадавших районов. По ее словам, в момент подземные толчки в самом начале были очень чувствительными.

«Они были достаточно длительные и сильные. Иногда останавливались и тогда я ориентировалась и думала, что делать дальше: бежать, искать документы или ключи от квартиры. Было очень тяжело собраться и понять, что делать дальше», — поделилась она.

В итоге Лера испугалась, что может застрять в лифте или пострадать на лестнице, которая может обрушиться. Она воспользовалась советом, который дали ей местные жительницы и спряталась под высокий шкаф.

«Местные говорят, что если потолок упадет на шкаф, то тебя не завалит. Получится такой треугольник-камера и ты в углу можешь спастись. Здесь этому учат всех», — пояснила Лера.

По словам девушки, толчки еще продолжаются и многие люди не заходят домой. Многие приготовили вещи, чтобы переночевать в машине. Другие собираются и уезжают подальше от побережья, где находятся одноэтажные дома, которые безопасны на случай нового землетрясения.

Подземные толчки магнитудой 6,6 произошли сегодня в акватории Эгейского моря между Турцией и Грецией. В результате сильно пострадал город Измир. По последним данным, погибли 12 человек, 552 получили ранения. Разрушены оказались 17 многоэтажных зданий. Из-под завалов спасатели вытащили 70 человек. После основного землетрясения начались мощные афтершоки.

Власти Турции направили в пострадавших город помощь в виде палаток, чтобы разместить жителей разрушенных домов. Гуманитарная организация Красный Полумесяц прислала волонтеров, которые начали раздавать жителям еду.

Губернатор Измира Явуз Кешгер призвал жителей не паниковать и не выезжать лишний раз на своем транспорте, чтобы не мешать движению спасателей и медицинских бригад к зоне бедствия. Он подчеркнул, что все пострадавшие от землетрясения здания взяли под охрану.