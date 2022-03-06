«Было ощущение, что второй этаж падает». Украинские снаряды разрушили школу в Донецке

Обстрел из тяжелых видов вооружения украинскими войсками практически уничтожил здание школы № 116 в Петровском районе Донецка. Видео с места событий показала пресс-служба Народной милиции ДНР.

В результате происшествия никто не пострадал. Но взрывы повредили крышу, выбили окна и полностью разрушили фасад здания.

Как рассказала сотрудница учебного заведения, всего было три прилета крупнокалиберных снарядов. Вместе со своей коллегой она пыталась убежать, но их засыпало осколками стекла из окон.

«Мы присели. Дальше бежать не могли, потому что стекла сыпались и было ощущение, что второй этаж падает», — поделилась она.

По словам сотрудницы, один снаряд упал во дворе школы, другой попал в спортзал.

«Вы посмотрите, что сделали с нашей школой. Детям теперь просто негде учиться», — отметила она.

Новые обстрелы республик Донбасса начались в середине февраля. Руководители ДНР и ЛНР объявили об эвакуации женщин и детей в Россию, так как появилась угроза наступления украинских войск.

Президент России Владимир Путин подписал приказы о признании Донецкой и Луганской народных республик и поручил начать специальную операцию по демилитаризации Украины. Российский лидер отметил, что жители Донбасса на протяжении многих лет подвергались геноциду и издевательству со стороны Киева. Министерство обороны России заявило, что в ходе специальной военной операции основные удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины.