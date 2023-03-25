Мир 25 марта 2023, 15:45 «Было несколько минут, чтобы скрыться из-под ареста». Эксперт из Италии раскрыл тайну побега Усса-младшего Эксперт Джакомо: у Усса-младшего было несколько минут, чтобы сбежать из-под ареста РИА «Новости»

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Сын губернатора Красноярского края Александра Усса — Артем — всего за несколько минут дезактивировал браслет и скрылся из-под домашнего ареста. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал генсек профсоюза сотрудников пенитенциарной полиции Альдо Ди Джакомо.

«Сломать браслет нетрудно, особенно для тех, у кого есть деньги», — подчеркнул он.

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Также Джакомо описал принцип действия этой системы контроля за правонарушителями. По его словам, браслет подключают к центральной консоли внутри зоны домашнего ареста. Представитель итальянской полиции добавил, что при определенных навыках эту систему можно дезактивировать.

«Когда браслет оповещает полицию [о выходе из радиуса действия], до момента ее приезда проходит в среднем семь минут», — сказал Джакомо.

Он добавил, что в Милане — городе, в котором Усс-младший отбывал наказание, — за это время можно уехать на расстояние, способное замести следы дальнейшего пути следования. Джакомо добавил, что при наличии подготовки и связей сбежавшего в Италии найти не смогут.