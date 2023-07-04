Мир 04 июля 2023, 00:06 «Было бы жалко». Постпред Британии высказалась о понижении уровня дипотношений с Россией Постпред Британии Вудворд выразила сожаление из-за риска понижения дипотношений с Россией РИА «Новости»

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Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд выразила сожаление, если вдруг на самом деле Лондону придется понижать уровень дипломатических отношений с Москвой. Об этом написало РИА «Новости».

Она сказала, что ей «было бы жалко», потому что после окончания украинского конфликта эти отношения придется восстанавливать.

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Комментарий Вудворд касался сделанного накануне предложения со стороны зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о том, что России лучше временно приостановить дипотношения или как минимум понизить их уровень с такими странами, как Финляндия, Польша, страны Балтии и Британия.

Ранее Барбара Вудворд заявила, что Соединенное Королевство десятилетиями применяло снаряды с обедненным ураном. Она назвала их «стандартным компонентом», не имеющим никакого отношения к ядерному оружию.