«Было 10 прилетов». Житель Донецка рассказал про новые обстрелы города

Украинские военнослужащие продолжают обстреливать Донецк. Житель города рассказал «360» о новых ударах по окраинам и больнице имени Калинина.

«Сегодня с утра был небольшой обстрел. В районе 10 прилетов было, где-то на окраине Донецка, в районе аэропорта. Час назад в районе западной окраины Донецка гремело. Порядка четыре-пяти прилетов было с тяжелой артиллерии», — сказал Виталий.

Он добавил, что украинская сторона ударила по территории больницы имени Калинина. Медицинское учреждение находится в километре от центральной площади Донецка. В результате обстрела у здания вылетели стекла.

«Это произошло буквально перед эфиром», — уточнил мужчина.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении еще семи украинских населенных пунктов. Российским военным удалось взять под контроль Малую Токмачку, Марфополь, Ремовку, Новокарловку, Орлинское, Володино и Малиновку. Также войска России взяли под контроль военную базу ВСУ неподалеку от села Раденьск Херсонской области.

Сейчас Россия и Украина готовятся к третьему раунду переговоров. Как заявила украинская делегация, встреча должна состояться 7 марта.