«Были непонятные требования»: Зеленский раскрыл подробности разговора с захватчиком заложников в Луцке

Мужчина отпустил заложников в Луцке только после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидер страны провел переговоры и выполнил требование, опубликовав ролик в соцсетях. Таким образом удалось вывести людей из автобуса.

«Мы с ним говорили 7-10 минут. Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит нескольких наших людей. Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит трех человек и я после этого запишу видео», — рассказал Зеленский. Его слова опубликовала «Украинская правда».

Президент выложил в Facebook видео с призывом посмотреть фильм «Земляне». Именно это требовал захватчик, который спустя примерно полчаса отпустил заложников.

«Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то... я с такими принципами живу, жил и буду жить», — отметил украинский глава.

Он добавил, что в начале разговора со злоумышленником было необходимо оценить его адекватность и требования. Все это происходило во время встречи с президентом Швейцарии, которую приходилось прерывать.

«Мы держали под контролем все, что происходит, потому что были действительно немного непонятные требования, из-за чего это происходит — надо было понять. Затем появилась еще информация о минировании не только этого автобуса, а что в Луцке есть еще такие места», — сказал Зеленский.

С заложником на протяжении девяти часов разговаривали переговорщики и психологи. Мужчина стоял на своем и хотел, чтобы его требования были выполнены. Президент не стал соглашаться на спецоперацию, так как была опасность для людей.

Утром 21 июля Максим Кривош захватил автобус с заложниками. Он потребовал, чтобы первые лица страны записали видеообращения и назвали себя «террористами в законе». Кроме того, он хотел, чтобы Зеленский призвал всех посмотреть фильм «Земляне». После публикации президент удалил ролик, захватчика задержали, а заложников отпустили.