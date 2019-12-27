«Была веселым человеком»: коллега рассказал о погибшей при крушении самолета Bek Air журналистке

Самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение в Алма-Ате. Среди погибших была выпускающий редактор местного информационного портала Informburo.kz Дана Круглова. Ее коллега Ади Туркаев рассказал «360», какой он запомнил девушку.

«Дану я знал уже год. Я пришел в редакцию, а она уже была выпускающим редактором. Была очень веселым человеком, неординарным, можно сказать. С ней было хорошо, удобно и комфортно работать», — вспоминает журналист портала.

Он также добавил, что буквально вчера ходил на спектакль, о котором накануне разговаривал с Кругловой.

«Она сказала, что он не очень, и у меня на спектакле промелькнула мысль, что приду утром на работу расскажу, что она была права. Но вот так получилось», — отметил Туркаев.

По словам журналиста, его коллега летела в Нур-Султан, чтобы встретить Новый год с родителями.

Утром 27 декабря борт авиакомпании Bek Air вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан. После взлета самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. Fokker-100 потерпел крушение недалеко от жилых домов.

Всего на борту было 100 человек. Согласно последним данным, жертвами стали 12 пассажиров. Состояние 12 из 49 пострадавших оценивается как тяжелое. Власти Казахстана объявили 28 декабря днем траура.