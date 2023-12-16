Мир 16 декабря 2023, 19:44 «Была ошибка». В Германии готовы допустили возвращение обязательной военную службу Писториус допустил возобновление обязательной военной службы в Германии Pxhere

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Обязательную военную службу в Германии могут возобновить. Такое заявление сделал глава министерства обороны страны Борис Писториус в интервью Welt.

«Я рассматриваю все варианты. В свое время были причины приостановить обязательную военную службу. Но, оглядываясь назад, это была ошибка», — сказал он.

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Писториус добавил, что возврат обязательной службы — сложная процедура с точки зрения структуры, закона и политики. При этом Германия рассматривает модель, когда военнообязанными являются мужчины и женщины, но только часть проходит военную службу.

Обязательный воинский призыв в армию Германии прекратили в 2011 году. Возврат обязательной воинской службы периодически обсуждают в ФРГ с того самого момента, как ее отменили. Но в последние годы дискуссии на эту тему стали более частыми. Писториус несколько раз называл прекращений обязательного призыва в армию ошибкой.

Сейчас Германия активно помогает Украине в конфликте с Россией. Однако Писториус открестился от союзничества с Украиной.