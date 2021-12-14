Евродепутат Мариани заявил, что война была бы выгодна Зеленскому
Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани дал интервью Lenta.ru. По его мнению, только война поможет сохранить власть украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Политик отметил, что в Донбассе сохраняется высокий риск конфликтов. По его мнению, развитие конфликта было бы выгодно украинским и американским элитам.
«Украинское правительство в достаточно тяжелом положении, и иногда лучший способ удержать власть — это закричать „Родина в опасности!“», — пояснил Мариани.
Он добавил, что надеется, что Франция не будет участвовать в «этом безумии», написало «Утро.ру».