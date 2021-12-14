Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани дал интервью Lenta.ru. По его мнению, только война поможет сохранить власть украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Политик отметил, что в Донбассе сохраняется высокий риск конфликтов. По его мнению, развитие конфликта было бы выгодно украинским и американским элитам.

«Украинское правительство в достаточно тяжелом положении, и иногда лучший способ удержать власть — это закричать „Родина в опасности!“», — пояснил Мариани.

Он добавил, что надеется, что Франция не будет участвовать в «этом безумии», написало «Утро.ру».