Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев, который встречался на поле с Диего Марадоной, рассказал, каким он запомнил аргентинского футболиста.

«В свое время он был лучшим в мире футболистом. Да и как человек был хороший, веселый, отзывчивый. Может быть, он умер из-за последствия приема наркотиков, я не знаю», — рассказал экс-вратарь.

Дасаев вспомнил, что играл с Марадоной в Лос-Анджелесе и Лондоне, а также провел два товарищеских матча со сборной Аргентины, закончившихся сетом 1:1.

«В двух матчах он, по-моему, забил мне один гол», — вспомнил футболист.

Марадона умер на 61-м году жизни от сердечного приступа. Адвокат футболиста это подтвердил. Марадоне стало плохо, когда он находился со своими родными, пишет местная пресса.