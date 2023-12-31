Мир 31 декабря 2023, 16:17 «Был готов к переговорам». Украина на фоне неудач ВСУ вспомнила о словах Путина TVC: Украина на фоне неудач ВСУ вспомнила слова Путина о переговорах Министерство обороны Украины

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На фоне неудач ВСУ на Украине вспомнили слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам. Об этом информировало издание TVC.

«На Украине начинают ходить разговоры о том, что Путин был готов к переговорам о восстановлении мира почти сразу после ввода российских войск», — отмечается в сообщении.

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По данным издания, украинцы стали осознавать, что за два года потеряли территории и людей. Это заставляет их «горько сожалеть» о решении не соблюдать Минские соглашения, добавили журналисты.

При этом украинские власти упорно придерживаются прежней позиции. Накануне советник офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на переговоры с Россией, а объявит ей ультимативные требования. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов увидел в этом проявление «бессильной злобы» в свете провала ВСУ на фронте.