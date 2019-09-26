Был эрудированным и любил Россию. Гусман назвал смерть Ширака печалью всего мира
Это печальная новость не только для Франции, но, на мой взгляд, и для всего мира. Жак Ширак был действительно очень большим политиком и большой личностьюМихаил Гусман.
Гусман дважды брал интервью у бывшего президента Франции. Один раз для программы «Формула власти», второй — для ТАСС.
«Он произвел на меня глубочайшее впечатление. Он был человек потрясающей эрудиции, он прекрасно понимал ткань политических процессов. Он вел разговор как человек, который глубоко заинтересован в развитии дружественных и добрососедских связей между Францией и Россией», — рассказал Гусман.
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По словам журналиста, у Ширака была особая любовь к России. И он даже перевел роман Александра Пушкина «Евгений Онегин» на французский язык. Перевод был сделан в 18-19 лет, но опубликовали его после того, как Ширак стал известным политиком.
Жак Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год. До этого он почти 20 лет был мэром Парижа. Ширак скончался 26 сентября в кругу своей семьи.