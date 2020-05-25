Бузова попала в Times

Ольга Бузова попала на передовицу всемирно известного издания. О захвате заложников в отделении Альфа-Банка написала ежедневная британская газета Times.

«Требование грабителя банка: „Дайте мне увидеть поп-звезду“», — под таким заголовком вышла статья в Times.

Ранее сообщалось, что в центре столицы 23 мая злоумышленник пришел в отделение Альфа-Банка и взял заложников, заявив, что у него в сумке взрывчатка. Он выдвинул разные требования, в числе которых было желание встретиться с певицей Ольгой Бузовой. По его словам, она у него «что-то украла». Позже он отметил, что у него к знаменитости есть «несколько вопросов».

Позже певица заверила подписчиков, что была готова была приехать, чтобы спасти заложников. Этого не потребовалось, так как отделение банка было взято штурмом силовиками.