Бутылку коньяка 1762 года купили на аукционе за 144 тысячи долларов

Эта бутылка алкоголя является «чрезвычайно редкой» и старейшей из известных в мире.

Ее предыдущий владелец рассказал, что его предки в 19 веке воспитывали сироту по имени Альфонс, который уехал на заработки во французский город Коньяк. Он вернулся некоторое время спустя с несколькими бутылками коньяка, которые ему дали вместо зарплаты.

Предположительно, в это время в Европе появился виноградный вредитель филлоксера, это насекомое уничтожило виноградники и спровоцировало экономический кризис в винодельческих регионах.

Среди привезенных бутылок и была Maison Gautier 1762 года. «Эта бутылка представляет собой не только пример виноградарства до филлоксеры, но и раннего созревания бочек с начала производства Gautier, которое даже предшествует Французской революции», — рассказал специалист по спиртным напиткам Sotheby’s Джонни Фаул.

Известно, что таких бутылок в мире осталось всего три, причем проданная была самой большой по объему.