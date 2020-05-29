    29 мая 2020, 04:13

    Бутылку коньяка 1762 года купили на аукционе за 144 тысячи долларов

    Александра Каширина

    Старейший коньяк 1762 года продан на аукционе Sotheby’s за 118,5 тысячи фунтов стерлингов (144,5 тысячи долларов). Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя аукционного дома.

    Эта бутылка алкоголя является «чрезвычайно редкой» и старейшей из известных в мире.

    Ее предыдущий владелец рассказал, что его предки в 19 веке воспитывали сироту по имени Альфонс, который уехал на заработки во французский город Коньяк. Он вернулся некоторое время спустя с несколькими бутылками коньяка, которые ему дали вместо зарплаты.

    Предположительно, в это время в Европе появился виноградный вредитель филлоксера, это насекомое уничтожило виноградники и спровоцировало экономический кризис в винодельческих регионах.

    Среди привезенных бутылок и была Maison Gautier 1762 года. «Эта бутылка представляет собой не только пример виноградарства до филлоксеры, но и раннего созревания бочек с начала производства Gautier, которое даже предшествует Французской революции», — рассказал специалист по спиртным напиткам Sotheby’s Джонни Фаул.

    Известно, что таких бутылок в мире осталось всего три, причем проданная была самой большой по объему.