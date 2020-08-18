Бутина: в США от рабства никто не ушел

По ее словам, в Соединенных Штатах существует поправка в Конституции, в которой говорится о том, что рабство отменено везде, кроме тюрьмы. Поэтому заключенные работают там практически за бесплатно. Максимальная зарплата в месяц составляет около 24 долларов.

«В СИЗО, где я работала уборщицей, я получала семь долларов в месяц. Переведите на наши деньги и вы поймете, что в США от рабства никто не ушел. Особенно, когда мало людей знает об этом. Любые передачи в тюрьмах запрещены. Это значит, что все, что необходимо, в том числе теплую одежду, вам никто не даст», — поделилась Бутина.