Бутина рассказала о своем аресте в США

Бутина рассказала, что ее арестовали, когда она готовилась к переезду в новое жилье. Она призналась, что арест для нее стал шоком, и ей до сих пор страшно, когда она проезжает мимо американского посольства.

«Я никому не пожелаю того, через что я прошла. Сейчас моя цель — добиться утверждения на международном уровне запрета на одиночное содержание людей свыше 14 дней», — уточнила Бутина и добавила, что она провела в таких условиях целых 117 дней.

Также Бутина рассказала, что проблемы тюрем волнуют ее и в России: она состоит в комиссии по деятельности общественных наблюдательных комиссий в тюрьмах.