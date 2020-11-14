Бутина рассказала о массовом заражении в американских тюрьмах

По ее словам, если ситуация с распространением вирусных и бактериальных заболеваний в американских тюрьмах и раньше оставляла желать лучшего, то с наступлением пандемии жизнь заключенных превратилась в настоящий ад.

Бутина заявила, что начиная с марта тюрьмы перешли на карантинный режим работы. Заключенных не выпускают на улицы.

«То есть эти люди не видели ни солнечного света, ничего. Перенаселенные бараки, где вместо, четырех человек сидит восемь на небольшое отделение. Это жуткие условия совершенно антисанитарные», — отметила она.

При этом она отметила, что руководство не разделяет заключенных по заболеваниям. Поэтому там часто происходят массовые заражения.

«Это фильм ужасов. Я уже не говорю про туберкулез, ВИЧ и все прочее. То есть отсутствие американской знаменитой медицины в тюрьмах, она полная абсолютно», — подчеркнула Мария Бутина.

Она заявила, что по ее сведениям за решеткой в США остаются и российские граждане, которые уже испытали на себе все тяготы в период изоляции. В том числе заражение коронавирусом.

Марию Бутину арестовали в США в 2018 году. Ее обвинили в сговоре с целью работы на иностранное правительство. Свою вину она не признала, а убедительных доказательств следствие не представило. Однако суд приговорил девушку к 18 месяцам тюрьмы. Она вышла на свободу в октябре прошлого года и вернулась в Россию.