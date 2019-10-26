«Не сдалась, потому что не имела права»: Бутина прилетела в Россию. Видео

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США, вышла на свободу после 18 месяцев заключения и отправилась домой. В США ее ранее посчитали агентом иностранного государства без регистрации и лишили свободы. Самолет с россиянкой на борту уже прибыл в Москву. Девушка встретилась с отцом и вышла на пресс-конференцию к журналистам. Ее сопровождала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Бутина вылетела из международного аэропорта Майами в 18:10 по местному времени. В Москве в этот момент было 23:10 вечера 25 октября. Борт приземлился в 11:27 по столичному времени — на 45 минут раньше запланированного.

«Я очень-очень рада вернуться домой. Я очень благодарна всем российским гражданам, которые меня поддерживали. Я безумно рада увидеть мою семью. Знаете, русские не сдаются! Я не сдалась, потому что не имела права» — сказала Бутина в разговоре с журналистами.

«Нашей семье пришлось пережить очень тяжелый период, он закончился с прибытием в Россию моей дочери. Я хочу выразить персональную благодарность МИДу, который приложил огромные усилия в возвращении гражданки России», — добавил ее отец.

Домой россиянку доставил рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU-111, который выполнил самолет Airbus 330. В пути девушку угостили тульским пряником и перевели в бизнес-класс. Во время полета она уже успела пообщаться с представителями российских СМИ и высказать радость по поводу того, что наконец-то летит в Россию.

«Ну что, ребят, почти дома». Бутина дала интервью на борту самолета Подробнее

Лайнер приземлился в аэропорту Шереметьево в 12:15 по московскому времени в субботу, 26 октября. В воздушной гавани девушку встретил ее отец. Он специально прилетел в Москву, чтобы первым поприветствовать дочь на родине.

«Я прилетел в Москву. Жду Марию», — подтвердил Бутин. Его слова привел RT.